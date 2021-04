Il Napoli passa al 7'! Insigne su calcio di rigore spiazza Reina: 1-0 al Maradona!

Ottavo gol nelle ultime dieci giocate al Maradona per Lorenzo Insigne, in rete su rigore dopo sette minuti contro la Lazio. Penalty contestato, con Di Bello che sembrava andare a rivedere un fallo in area azzurra e che invece ha sanzionato il fallo di Milinkovic su Manolas. Insigne ha spiazzato Reina, azzurri avanti.