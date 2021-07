Il Napoli pesca a Bari per rinforzare la Primavera: vicino un difensore 2003

Balla Moussa Manè, difensore classe 2003, dopo il ritiro in Trentino potrebbe lasciare il Bari. Secondo quanto riporta TuttoBari.com, negli ultimi giorni è arrivata una richiesta ufficiale da parte del Napoli, che lo per dirottarlo nella formazione Primavera. Per quanto concerne la formula, si ragiona però sulla base di un prestito.