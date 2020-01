Il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo: in tre mesi solo un successo a Fuorigrotta

Un Napoli che stentava ormai da troppo tempo al San Paolo. La vittoria degli azzurri conquistata oggi dai ragazzi di Gattuso è una boccata d'ossigeno importante, anche in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions. Il Napoli non vinceva in casa dal 12 dicembre, quando superò il Genk al San Paolo per 4-0. Ancor prima, l'ultima vittoria casalinga del Napoli era datata 19 ottobre , quando gli azzurri si imposerò 2-0 contro l'Hellas.