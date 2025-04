Il Napoli sfata un tabù: McTominay fa la prima doppietta del campionato

Il Napoli nel 3-0 rifilato all'Empoli stasera ne ha approfittato anche per sfatare un tabù. In rete sono andati Lukaku e McTominay, quest'ultimo ha realizzato una doppietta: quella dello scozzese è la prima marcatura multipla degli azzurri in questo campionato di Serie A.