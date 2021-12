Il no vax Kimmich deve chiudere il suo 2021: infiltrazione ai polmoni dopo il Covid-19

Può considerarsi concluso il 2021 di Joshua Kimmich. Assente nelle ultime cinque gare dei bavaresi il duttile centrocampista tedesco - in isolamento da fine novembre perché positivo al Covid-19 - ha concluso ieri il suo isolamento, ma ha avuto delle complicazioni sempre legate al Covid-19 che non gli permetteranno di riprendere gli allenamenti a pieno regime. "Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus - ha detto Kimmich, in una dichiarazione diffusa dallo stesso Bayern -. Il recupero sta andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di una leggera infiltrazione ai polmoni. Ora riprenderò la riabilitazione e non vedo l'ora di tornare pienamente in azione a gennaio".

In Germania però è già polemica perché Kimmich era tra i no-vax presenti in squadra e ora, questa ulteriore complicazione causata dal Covid, lo costringerà a saltare le ultime gare da qui a fine anno.