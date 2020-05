Il paragone di Spadafora: "Se al supermercato cassiera è positiva non chiudiamo, nel calcio è diverso"

Strano l'esempio fatto da Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, sulla ripresa del calcio in bilico: "Qualcuno si è chiesto come mai se in un supermercato una cassiera risulta positiva non si chiude il negozio mentre nel caso di una squadra si prescriva che vada tutta in quarantena. La risposta è banale, nel supermercato è possibile tenere il distanziamento e utilizzare le mascherine, al contrario nel calcio che è per sua natura uno sport nel quale non è possibile. I calciatori devono marcarsi e assembrarsi in area di rigore. Per questo nasce l’auto-isolamento per tutti".