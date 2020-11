Il Portogallo batte la Croazia al novantesimo, 71 minuti per Mario Rui

Vince 3-2 Mario Rui con il Portogallo nella sfida contro la Croazia, ultima gara del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. 71 minuti in campo per il terzino sinistro del Napoli, sostituito da Cancelo. I portoghesi aggangiano la vittoria nel finale grazie alla rete al novantesimo di Ruben Diaz, per la Croazia doppietta di Kovacic al 29' e 65', per il Portogallo era stato sempre Ruben Diaz ad andare a segno al 52' e Joao Feliz al 60'. La Croazia che ha giocato in 10 uomini dal 51' per l'espulsione dell'ex azzurri Marko Rog per somma di ammonizioni. La squadra di Cristiano Ronaldo termina il girone al secondo posto con 13 punti, sarà la Francia, 4-2 alla Svezia, a partecipare alla final four.