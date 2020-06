Il premier Conte e il nuovo DPCM: "Riaprono sale giochi, teatri e cinema. No alle discoteche"

Nel corso della breve conferenza stampa odierna, in cui ha annunciato la firma del nuovo DPCM (compreso il decreto per la Coppa Italia), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche annunciato la riapertura di diverse attività: “Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo sono consentite se le Regioni hanno accertato la compatibilità della riapertura con l’andamento della linea epidemiologica. Riaprono i centri estivi anche per i bambini, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, con alcune cautele e precauzioni. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso o all’aperto”.