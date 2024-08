Il Psg pensa a tutti tranne a Osimhen: idea Coman che costa 60mln

Kingsley Coman potrebbe seriamente lasciare il Bayern Monaco. Secondo Sky Sports DE, il Bayern in questa finestra di mercato estiva ha investito fior fior di quattrini per i nuovi arrivi João Palhinha, Michael Olise e Hiroki Ito. Ma adesso la dirigenza bavarese deve occuparsi di una questione delicata, ossia il bilanciamento dei conti della società tedesca e per questa ragione Coman potrebbe diventare presto uno dei sacrificati per fare cassa. Il Bayern ha già pensato alla valutazione del 28enne, attorno ai 60 milioni di euro.

Ma l'emittente satellitare è convinta che i Die Roten siano disposti a cedere il giocatore anche solo in prestito, con una clausola di recompra a fine stagione da inserire nel contratto. E di fronte a questo scenario, il PSG ha già fatto sapere al Bayern che sta tenendo d'occhio il giocatore e l'evoluzione della vicenda