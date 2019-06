Il rapper Anastasio promette: "Se Sarri va alla Juve ritiro la canzone che gli ho dedicato"

Tra i più delusi circa l’eventuale passaggio di Maurzio Sarri alla Juve c’è sicuramente Anastasio, che al mister toscano ha legato un po’ del suo successo. Infatti, prima della partecipazione a X-Factor che gli ha regalato la celebrità, in rete già spopolava il suo brano “Come Maurizio Sarri” composto con il nomignolo di Nasta.

Un’eventuale firma con i bianconeri lo spoglierebbe di quel fascino che all’epoca ispirò il rapper di Meta di Sorrento: “Non voglio dire cosa farò se Sarri andrà alla Juve, lo scrissi in un post tempo fa e spero si sia perso, perché i toni erano parecchio tragici – dice il cantante nel corso della trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte –. Ma secondo me non ci va, è solo una farsa giornalistica”.

Poi, provocato dal conduttore, Gianni Simioli (“Se succede, io la tua canzone non la passo più”), che lo aveva raggiunto telefonicamente, Anastasio ha affermato: “La ritiro pure io, se ci va”.