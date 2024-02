Il Sassuolo ha il peggior rendimento del campionato: contro il Napoli per invertire la rotta

Dalla 15esima giornata in poi, il Sassuolo registra il più basso indice di rendimento della Serie A, peggio anche di Salernitana e Cagliari

La sconfitta di sabato contro l'Empoli ha portato la dirigenza del Sassuolo a esonerare l'allenatore Alessio Dionisi. Una decisione inevitabile: i numeri ci dicono di una sola vittoria nelle ultime 13 gare ufficiali, più due pareggi e ben 10 sconfitte. I risultati parlano chiaro, e le prestazioni anche. Infatti, dalla 15esima giornata in poi il Sassuolo registra il più basso indice di rendimento della Serie A, peggio anche di Salernitana e Cagliari (l'indice di rendimento viene calcolato come la differenza tra la probabilità di vittoria pre e post-match in base a rating Elo e a xG prodotti). A riportare il dato statistico è CalcioDatato.

Con il cambio panchina, affidata a Emiliano Bigica ex tecnico della primavera, i neroverdi dovranno necessariamente dare atto ad un cambio di rotta e ci proveranno sin da subito nella gara di mercoledì contro il Napoli. Anche gli azzurri non vivono certamente un buon momento, da inizio stagione praticamente, e non dovranno assolutamente sottovalutare l'avversario.