Il Saturimetro non può mancare in questo periodo di Pandemia

l saturimetro è uno strumento di facile utilizzo che può dare una grande mano per monitorare i pazienti colpiti da Covid che non necessitano di cure urgenti.

Il saturimetro è un piccolo oggetto che, come una molletta, si infila al dito e misura in un istante i valori di ossigenazione del sangue.

Quali sono i valori normali?

In persone sane e giovani il range ottimale va da 96% a 100%

Mentre un risultato inferiore al 95% desta sospetto

Nei soggetti anziani e o con patologie si può scendere fino al 92%. Valori al di sotto di questa soglia sono preoccupanti e necessitano di un’indagine più approfondita.

È importante effettuare la misurazione sempre nella stessa posizione, senza guanti e possibilmente senza smalto per unghie.

Attenzione quando si ha la febbre! Difatti se aumenta la temperatura corporea, i valori di ossigeno nel sangue cambiano, quindi meglio aspettare di prendere un antipiretico.

E' necessario averlo prontamente a disposizione per poter monitorare te e i tuoi cari.

