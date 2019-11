Il solito Balotelli: multato in Svizzera, non potrà guidare per 90 giorni

Infrazione al codice della strada per Mario Balotelli. L'attaccante del Brescia è stato multato per 100 franchi (circa 90 euro) in Svizzera e non potrà guidare per 90 giorni (dal 31 dicembre al 30 marzo): la decisione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del 12 novembre. Non sono noti i motivi del provvedimento, ma non dovrebbero esservi limiti alla circolazione nel territorio italiano.