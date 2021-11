Il solito CR7: non vuole giocare in Europa League, senza Champions chiederà rescissione

Cristiano Ronaldo non è tornato al Manchester United per giocare l'Europa League. È questo, secondo quanto riportato dal Daily Express, il pensiero dell'asso portoghese. Come si legge sul quotidiano britannico infatti, Ronaldo è pronto a chiedere al club di rescindere il contratto in estate se i Red Devil non dovessero conquistare l'accesso alla prossima Champions League.