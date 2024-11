Impresa per l'Ipswich di Cajuste: 2-1 al Tottenham, 92' per l'ex azzurro

vedi letture

Continua il momento negativo del Tottenham. La squadra inglese, dopo aver perso contro il Galatasaray di Osimhen in Europa League, ha rimediato un ko anche in casa in campionato.

L'Ipswich batte 2-1 gli Spurs in trasferta. Cajuste, ex azzurro, è partito da titolare ed è rimasto in campo per 92', fuori solo durante il recupero. Ottima prova del giocatore svedese che in questo momento sarebbe riscattato dagli inglesi perché attualmente sono fuori dalla zona retrocessione.