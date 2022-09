Inaugurato a Coverciano il corso per Osservatori: in cattedra un ex Napoli

È stato inaugurato ieri, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per Osservatori

Fonte: Figc.it

TuttoNapoli.net

È stato inaugurato ieri, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per Osservatori: fino al prossimo 12 ottobre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 72 ore di programma didattico, dedicate a formare la figura dell’addetto allo scouting calcistico. Il primo giorno di lezione ha avuto in cattedra subito un docente d’eccezione, Riccardo Bigon. L’ex direttore sportivo Di Bologna, Verona e Napoli ha illustrato agli allievi le sue metodologie di lavoro e l’interconnessione esistente tra l’opera svolta da un ds e quella degli osservatori di un club.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire il corso:

Edoardo Alì Santoro, Andrea Bevilacqua, Andrea Bianchi, Gabriele Bini, Matteo Bini, Sergio Brigo, Michele Carcereri, Alessandro Carnaghi, Gabriele Casettori Cantini, Stefano Coly, Alfonso D'Acierno, Andrea D'Agnolo, Leandro Daltri, Antonio Del Giudice, Margherita Di Camillo, Francesco Di Giovambattista, Edoardo Maria Galli, Michele Gissi, Riccardo Lazzarini, Manuel Lucarini, Giuseppe Malta, Giuseppe Mancini, Leonardo Massoni, Alexander Menta, Micol Emma Misrachi, Renato Mottola, Alessandro Paiola, Tomaso Palli, Fabrizio Pasqua, Matteo Perazzini, Silvia Piscitelli, Elvira Pitanti, Marco Pozzoli, Gian Marco Proietti, Carlo Francesco Rimoldi, Simone Rizzato, Davide Rota, Fabrizio Ruggieri, Stephan Saporito, Marco Sartori, Andrea Sassu, Matteo Scorzo, Niccolo' Semplici, Antonio Senserini, Matteo Serallegri, Federico Spalletti, Dario Spiezia, Daniele Tabarelli, Alessandro Turchetti Dellagiacoma, Matteo Turra, Ludovico Urciuoli e Riccardo Vicino.