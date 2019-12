Incredibile in Umbria: i tifosi chiamano l'arbitro 'juventino', il Giudice Sportivo punisce il club

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - E' stata considerata dal giudice sportivo della Federcalcio umbra un'offesa la frase "sei uno juventino" rivolta da alcuni tifosi all'arbitro. Alla società, la Sf Castiglione del Lago Asd, è stata così inflitta un'ammenda di 120 euro. L'episodio è avvenuto durante una partita del campionato under 15 regionale a1 dell'Umbria. Nel provvedimento del giudice sportivo Marco Brusco è scritto che "per buona parte della partita" i tifosi della società "offendevano reiteratamente il direttore di gara con frasi come 'sei un fallito, sei uno juventino, non sai fare niente, ecc...'". L'arbitro le ha riportate nel suo referto a fine partita e quindi sanzionate, come riportato nel comunicato ufficiale del Comitato regionale Umbria della Figc, Lega nazionale dilettanti. (ANSA).