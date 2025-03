Incredibile Inter: giocherà a Pasqua col Bologna, era successo solo due volte nella storia

vedi letture

La Lega Serie A ha annunciato le date di tutte le partite della 31ª, 32ª e 33ª giornata di questo campionato. A risultare particolarmente curiosa è la scelta di collocare Bologna-Inter il 20 aprile, corrispondente alla domenica di Pasqua, insieme anche a Empoli-Venezia e Bologna-Atalanta. Era successo solo due volte nella storia della Serie A che si giocassero almeno due match nel giorno di Pasqua. A riportare il dato è Rai Sport.

