Infantino: "Il benessere dei giocatori è la priorità della Fifa"

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "È stato fantastico incontrare il presidente di @afefutbol, ;;David Aganzo a Miami". Lo scrive su Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "La Fifa continua a lavorare con le associazioni dei giocatori per garantire che il loro benessere rimanga una priorità e non vedo l'ora di continuare a lavorare con David e tutti all'Associazione dei calciatori spagnoli (AFE) per raggiungere questo obiettivo" aggiunge Infantino. (ANSA).