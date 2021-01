Infortunio Petagna, lunedì i controlli al polpaccio: Supercoppa a rischio

Andrea Petagna è uscito zoppicando al 73’ della sfida vinta dal Napoli 6-0 contro la Fiorentina. Calzettone abbassato per l'attaccante azzurro, accompagnato da un membro dello staff medico. Per il centravanti potevano sembrare crampi, ma il club azzurro ha parlato sul suo sito ufficiale di "trauma contusivo al polpaccio sinistro". Lunedì mattina a Castel Volturno verranno effettuati i controlli medici, il giocatore resta a rischio per la Supercoppa ma c'è speranza. Lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo per la sfida contro la Juventus in programma mercoledì sera.