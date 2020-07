Insigne assistman, firma quello per Mertens a Marassi ed aggancia Callejon

Lorenzo Insigne continua ad essere sempre più leader del Napoli. Non solo a livello caratteriale, ma il capitano azzurro sta avendo riscontri importanti anche nei numeri, soprattutto in questa fase della stagione. Quello firmato oggi per il gol di Dries Mertens, è il sesto assist in campionato per Insigne che aggancia Josè Callejon. Nella classifica assist generale, invece, lo spagnolo ne ha ancora uno in più rispetto ad Insigne, avendone firmati 3 in Champions League.