Insigne confessa a Mertens: "Non era rigore". Da Salerno leggono il labiale del capitano

Non si placano le polemiche per il calcio di rigore concesso al Napoli nel secondo tempo contro la Salernitana e trasformato da Lorenzo Insigne. Le telecamere hanno indugiato proprio sul capitano azzurro che, parlando a fine partita con Dries Mertens, ha confessato che la decisione di Pairetto era in realtà sbagliata: "Non era rigore - conferma Insigne - l'ha presa qui (indicando il fianco, ndr) e poi ho fatto gol". Questa la lettura del labiale riportato dal profilo Instagram Tutto sulla Salernitana.