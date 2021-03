Insigne eguaglia Sallustro: il capitano è il sesto dei migliori marcatori azzurri in A

Con la rete del momentaneo 3-2 su calcio di rigore contro il Sassuolo, Lorenzo Insigne ha segnato 77 gol in Serie A, eguagliando Attila Sallustro al 6° posto dei migliori marcatori del Napoli nel massimo campionato. 101 reti in totale in maglia azzurra per il capitano del Napoli. Magnifico.