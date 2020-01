Insigne sblocca subito la partita! Che azione, Meret il primo ad alzarsi in panchina per esultare

Si sblocca il risultato al San Paolo, con il Napoli che passa in vantaggio grazie alla rete di Insigne che firma l'1-0. San Paolo che urla di gioia per il vantaggio azzurro: ad esultare con il pubblico anche la panchina azzurra ed in particolare Alex Meret che - come raccontano gli inviati a bordocampo di Rai Sport - è stato il primo ad alzarsi per esultare.