Insigne scaccia i fantasmi: fa 2-0 dal dischetto!

Napoli sul 2-0 al minuto 39' con il rigore trasformato da Lorenzo Insigne! Rigore assegnato con il Var al Napoli, per un tocco di mano di Medel su un contrasto aereo con Osimhen. Dagli 11 metri si presenta con grande personalità Lorenzo Insigne. Dopo aver sbagliato tre rigori su cinque, stavolta Insigne non sbaglia: conclusione di potenza sulla sua sinistra, Skorupski intuisce ma non arriva sulla sfera ed è 2-0 Napoli!