Inter, Conte pensa al cambio modulo per battere il Napoli

Cambio di modulo per provare a ribaltarla. Secondo Repubblica, Antonio Conte studia nuove soluzioni per stupire e magari accantonare il 3-5-2, rodato ma prevedibile, che lo ha portato a tutti i suoi successi da tecnico: il perno di questa nuova visione, sarebbe naturalmente Christian Erkisen, fin qui impiegato con parsimonia. Il 4-3-1-2 già testato nella ripresa della trasferta bulgara di Europa League potrebbe essere riproposto anche al San Paolo giovedì, magari a partita in corso: l'obiettivo è ribaltare lo 0-1 che gli azzurri strapparono a San Siro.