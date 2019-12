Inter e Roma senza reti all'intervallo: azione clamorosa fallita da Lukaku

Si conclude senza reti il primo tempo di Inter-Roma, anticipo della 15esima giornata di Serie A. Gara divertente con la squadra giallorossa propositiva. Le migliori occasioni sono dell'Inter: due clamorose per Lukaku - specialmente la prima a tu per tu con Mirante, provvidenziale - e una potenziale con Vecino. Altri 45' a disposizione delle due squadre per provare a rompere l'equilibrio che resiste.