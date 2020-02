Inter-Napoli, trend negativo da invertire: il Napoli non ha mai vinto in Coppa Italia a San Siro

Un dato negativo, tutto da sovvertire, quello che riguarda il Napoli in casa dell'Inter. L'unico precedente in gare di andata e ritorno in Coppa Italia rievoca dolci ricordi per i partenopei: semifinali del 1997, quando gli azzurri passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio.

Per il resto, però, il dato è ovviamente da rivedere: l'Inter in Coppa Italia è imbattuta in casa contro il Napoli con due vittorie ed un pareggio.