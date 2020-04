ISS, Rezza: "Vacanze forse possibili? Solo ad una condizione..."

Il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza, ha parlato della possibilità di andare in spiaggia e al mare in estate. Queste le sue parole riportate da Corriere.it: "Se il trend continua a migliorare l'augurio è che gli italiani possano andare in vacanza, ma in questo caso si potrebbe andare in spiaggia e al mare solo rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale. Per parlare di vacanze è ancora un po’ presto ed è necessaria cautela".