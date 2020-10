Italia, Bonaventura lascia il ritiro: il comunicato ufficiale

Stasera allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica, alle 20:45 si affronteranno l'Italia e la Polonia, nel match valido per la terza giornata del girone A di Nations League. Tra gli azzurri non ci sarà Giacomo Bonaventura, che stamattina ha lasciato il ritiro rientrando in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Questo il comunicato ufficiale della Nazionale: "Alla famiglia Bonaventura gli auguri della Figc e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale".