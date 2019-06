Italia femminile tutto cuore: vittoria in rimonta al 90' contro l'Australia

Esordio vincente, e anche sorprendente, per l'Italia femminile ai Mondiali di Francia. Azzurre sotto nel primo tempo per la rete della stella avversaria Samantha Kerr, ma capace di ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Barbara Bonanseain apertura e chiusura di tempo. Il gol vittoria è arrivato proprio al 90'. Una vittoria fondamentale per il cammino delle azzurre che ora possono guardare con maggiore fiducia al passaggio del turno. Dopo 20 anni d'assenza non si poteva sognare che un esordio simile.