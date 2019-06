Italia sotto all'intervallo con la Bosnia: Dzeko punisce gli azzurri

L’Italia chiude in svantaggio il primo tempo contro la Bosnia-Erzegovina. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati colpiti alla mezz’ora dalla rete del romanista Dzeko che in netto anticipo su Mancini realizza con un tap-in vincente su cross basso dalla destra. Nel finale di frazione riscossa degli azzurri che ci provano con Quagliarella e Bernardeschi ma non riesco ad andare a segno.