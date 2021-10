Jorginho, niente Pallone d'Oro? Da France Football indizio sul vincitore

France Football ha svelato la copertina del prossimo numero, che sarà in edicola da sabato e sarà dedicato al Pallone d'Oro. Oltre all'annuncio della lista dei finalisti, sulla copertina campeggia anche una foto di Lionel Messi su sfondo dorato e la frase "Non mi sono pentito" (probabilmente riferita al trasferimento al Paris Saint-Germain): potrebbe essere un indizio riguardo al vincitore? Per l'argentino si tratterebbe del settimo trofeo e staccherebbe così in modo definitivo il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, fermo a 5.