Juve-Milan, si va verso le porte aperte: trasferta sarà vietata a tre regioni del Nord

Continuano a rincorrersi misure controverse per quanto riguarda lo svolgimento delle competizioni calcistiche italiane, in questo momento storico in cui l'emergenza Coronavirus continua a tenere alta la tensione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la semifinale Juve-Milan dovrebbe essere giocata a porte aperte: non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma la linea delle porte chiuse dovrebbe essere ormai stata abbandonata. La semifinale di ritorno di Coppa Italia si giocherà all’Allianz Stadium - si legge - alla presenza dei tifosi tranne quelli provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalle province di Savona e Pesaro-Urbino.