Juve-Napoli vietata ai nati in Campania, la Questura di Torino: "Mai concordata la decisione con il club"

"Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la Questura di Torino avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve – Napoli a chi è nato in Campania, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla". È la nota pubblicata dalla Questura di Torino che si dissocia dall'avviso pubblicato dal sito ufficiale della Juventus. L'annuncio, quindi, sarebbe scaturito in autonomia dal club bianconero.