Klopp, novità sul futuro: l'agente svela cosa farà il prossimo anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai è notizia nota ma soprattutto già ufficializzata, quella che vedrà Jurgen Klopp lasciare la panchina del Liverpool al termine della stagione. Sky Sports Deutschland riporta alcune dichiarazioni di Mark Kosicke, agente e avvocato che cura i contratti per Klopp: "Jurgen non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà".