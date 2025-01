Kolo Muani sblocca la partita: distrazione difensiva per il Napoli

Vantaggio della Juventus con l'errore prima di Lobotka che serve involontariamente Yildiz e poi di Anguissa che assiste Kolo Muani - solo al centro dell'area - nel tentativo di chiudere: per il francese è facile girare in area di rigore e a battere Meret. Tutto nasce da una bella uscita in palleggio della Juve che ha creato superiorità numerica.