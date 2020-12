“Kou doveva andare a casa”, Inzaghi prova a condizionare Orsato

Arbitraggio che fa discutere quello di Orsato dopo i primi 45' di Lazio-Napoli. Dalla panchina della Lazio, come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sta provando a condizionare le decisioni del direttore di gara. “Kou doveva andare a casa” ha detto il tecnico, in riferimento alla richiesta del secondo giallo per il difensore del Napoli.