Koulibaly, 90 minuti e vittoria col Senegal: salterà la prossima in nazionale

Kalidou Koulibaly ha giocato tutti e novanta i minuti di Guinea Bissau-Senegal, match vinto 1-0 dai senegalesi. L'incontro, valido per il Gruppo I delle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa, è stato deciso dalla rete di Mané all'82'. Il difensore azzurro sarà assente per il prossimo impegno della sua nazionale contro il Congo, perché ammonito oggi al 43' per aver spostato la palla, avvicinandola alla porta, prima di un calcio di punizione del Senegal. Sarà un'assenza che non peserà visto che col successo di oggi Koulibaly e i suoi compagni sono già qualificati per la prossima Coppa d'Africa.