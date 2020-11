Koulibaly in campo col Senegal: per l'azzurro match di qualificazione

Kalidou Koulibaly è in campo con la sua nazionale in Senegal-Guinea-Bissau, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Questi gli undici della nazionale senegalese mandati in campo dal ct Aliou Cissé (4-3-3): E. Mendy - Wague, S. Sané, Koulibaly, Sabaly - Kouyaté, Ndiaye, Diatta - Sarr, H. Diallo, Mané.