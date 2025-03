Ufficiale L'annuncio dello United: "Parte progetto per Old Trafford da 100mila posti"

L'Old Trafford si rifà il look. Lo storico stadio che ospita il Manchester United è pronto a essere rinnovato, come annunciato dalla stessa società sui social. Il club inglese punta a raddoppiare la capienza del Teatro dei Sogni: in centomila per i Red Devils che in estate hanno ceduto McTominay al Napoli e che hanno gennaio hanno resistito alle richieste del club di De Laurentiis per l'arrivo del giovane Garnacho.

"Un'operazione commerciale - si legge su Sky Sport - che dovrebbe generare un guadagno di 7,3 miliardi l'anno di sterline per il Regno Unito con una proiezione che prevede la creazione di 92mila posti di lavoro per la regione, oltre 17mila nuove abitazioni e un incremento di 1,8 milioni di visitatori dell'area ogni anno".

