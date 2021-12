L’azzurrino Zerbin brilla in Serie B: gol e assist contro il Monza

Vittoria al cardiopalma per il Monza che in casa contro il Frosinone si rende protagonista di una rimonta incredibile: sotto di due reti in avvio di secondo tempo la squadra brianzola cala l'asso Ciurria che con una doppietta riporta in parità il match. Allo scadere poi un rigore trasformato da Mazzitelli regala i tre punti alla squadra di Stroppa. Nei ciociari da segnalare la prestazione dell’azzurrino Alessio Zerbin, autore di un gol e un assist. Ricordiamo che il classe ’99 è ancora di proprietà del Napoli che l'ha ceduto a titolo temporaneo ai ciociari.