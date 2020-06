L'esperto: "Il Covid-19 sta passando da solo, come per la Spagnola e la Sars"

"Il Covid-19 sta passando da solo, sta facendo tutto la natura. Come è avvenuto per la Spagnola e per la Sars. E anche i pazienti sono guariti da soli". Esordisce così Luciano Gattinoni, professore emerito dell'università di Göttingen, in Germania, e dell'Università Statale di Milano, uno dei più grandi esperti in anestesia e rianimazione, in un'intervista al 'Giornale' facendo il punto sull'andamento dei contagi in Italia. "Abbiamo iniziato a gestire meglio l'infezione quando abbiamo cominciato a fare meno cose. E anche nei mesi dell'emergenza, non abbiamo fatto altro che tamponare i sintomi". Certo rianimare i pazienti è stato fondamentale, "ma è stato solo un aiuto. Sarebbero guariti da soli. Infatti molti sono morti nonostante la terapia intensiva. Con i respiratori abbiamo solo corretto un sintomo che, per carità, da solo sarebbe bastato a portare alla morte, cioè l'insufficienza respiratoria. Ma i pazienti guariti - riporta Adnkronos - sono quelli che da soli hanno sviluppato gli anticorpi".