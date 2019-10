L'ex azzurro Mascara torna in panchina: esordo in D contro il Palermo

Nuova avventura per l'ex calciatore del Napoli, Beppe Mascara. Ritiratosi nel 2016 dal calcio giocato, ha intrapreso la strada da allenatore.Da ieri è il nuovo tecnico del Biancovilla in serie D. Oggi l'ex azzurro ha esordito a meno di 24 ore dalla sua ufficializzazione nella partita casalinga contro il Palermo perdendo per 2-1.