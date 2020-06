L'ex azzurro Puzone ricoverato in clinica: "Ora voglio recuperare, vorrei incontrare Bruscolotti..."

Arrivato novità riguardo l'ex azzurro Pietro Puzone, da un paio di giorni ricoverato in una clinica di Acerra per uscire dal tunnel della dipendenza in cui è finito da un po’ di tempo, situazione emersa proprio in questi ultimi giorni. L'ex giocatore del Napoli, dopo il caso mediatico che aveva raccontato di un Puzone ormai diventato clochard e vagante per le vie di Acerra, ora sembra determinato a rialzarsi. Cosi l'ex Napoli, Catania, Spezia e Ischiai ha parlato a Radio Marte durante la trasmissione La Radiazza: "Qui sto bene e voglio recuperare, se sono finito in questa situazione è solo colpa mia: ho frequentato amicizie sbagliate e mi sono fatto trascinare, sono troppo ingenuo. Ora devo cacciare fuori un po’ di cazzimma. Ho sentito l'intervista a Bruscolotti, e ho pensato che sarebbe bellissimo rincontrarlo".