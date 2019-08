L'ex stella del Football Johnson "invita" Lozano al Napoli: "Ti stiamo aspettando!"

Ieri Chad Johnson, ex stella del football americano ed attuale ambasciatore Adidas ed EA, ha assistito all'allenamento del Napoli a Miami, ma non solo. Johnson ha pubblicato anche un tweet dove, di fatto, ha chiamato in causa Hirving Lozano, sul quale c'è proprio il Napoli di De Laurentiis: "Stiamo aspettando che vieni a casa!", con la bandiera italiana a farla da padrona. Spuntato, poi, anche il like dello stesso Lozano.

@HirvingLozano70 We are waiting for you to come home compadre 🇮🇹 — Chad Johnson (@ochocinco) August 6, 2019