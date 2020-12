L'Italia trema ancora dopo il sisma in Croazia: terremoto registrato a Verona, avvertito anche a Milano

L'Europa continua a tremare, e stavolta l'epicentro riguarda da vicino il suolo italiano. La nostra penisola, dopo essere stata toccata in maniera concreta dal sisma che ha scosso tutta la Croazia in mattinata, ha rilevato una nuova scossa di terremoto: magnitudo 4.4 con epicentro nella zona del Veronese, avvertita alle 15:36 in molte zone del Nord Italia, compresa Milano. Poco prima altre due scosse con epicentro vicino a Salizzole (Verona): la prima, di magnitudo 3.4, è stata registrata alle 14:02, la seconda, di magnitudo 2.8, alle 14:44.