L'Olanda chiude di nuovo gli stadi, l'Eredivisie protesta: "I focolai non sono qui!"

La Federcalcio olandese e l'Eredivisie hanno espresso il loro disappunto per la decisione del Governo di tornare in lockdown, chiudendo nuovamente le porte ai tifosi. Ecco il comunicato:

"È più che frustrante vedere che il governo apparentemente non stia guardando dove si verificano le fonti di infezione. Queste non ci sono negli stadi, come è stato dimostrato più volte".

E ancora: "Abbiamo investito decine di migliaia di euro affinché tutto sia a prova di coronavirus per gli spettatori. Dal primo confinamento sono state fatte centinaia di partite con il pubblico e nessuna partita ha causato focolai importanti".

La nazionale olandese sarà costretta a giocare la partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali contro la Norvegia senza pubblico. La Federazione fa sapere: " "Questa partita è molto importante per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno e, naturalmente, il vantaggio di giocare in casa con un pubblico di casa sarebbe una buona spinta".