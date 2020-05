La Bundesliga ripartirà a metà maggio: arrivato l'ok della Merkel

La Bundesliga ripartirà. A darne l'annuncio la Cancelliere Angela Merkel che - secondo quanto riferisce l'edizione on line della Bild - ha detto sì dopo aver trovato l'accordo con le Regioni. Il quotidiano tedesco anticipa l'esito dell'incontro andato in scena a Berlino. Nelle prossime ora ci sarà la relativa conferenza stampa che indicherà con tutta probabilità la data precisa della ripartenza del calcio giocato in Germania.