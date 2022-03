La Cremonese di Gaetano vola al primo posto in Serie B: battuta 2-0 la Spal

Una vittoria fondamentale in chiave promozione. La Cremonese vince 2-0 in casa della SPAL e si piazza in prima posizione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Una vittoria fondamentale in chiave promozione. La Cremonese vince 2-0 in casa della SPAL e si piazza in prima posizione: decisive le reti di Ciofani e Zanimacchia, ora i lombardi sono a +1 dal Pisa. L’azzurro Gianluca Gaetano ha disputato l’intera gara e, seppur meno brillante rispetto alle ultime apparizioni, ha svolto tanto lavoro oscuro molto prezioso.